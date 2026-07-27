«Одиссея» Нолана стала лидером кинопроката в СНГ

Лидером кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии стала «Одиссея» Кристофера Нолана. Об этом сообщил портал kinobusiness.com .

Фильм собрал 167 миллионов рублей за прошедший уикенд. На втором месте с учетом российского проката оказалась комедия «На деревню дедушке 2» — 76,1 миллиона рублей.

Третью строчку занял байопик о Майкле Джексоне «Майкл» с 60,8 миллиона рублей. Четвертое место — у фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло», заработавшего 49,7 миллиона.

Замыкает пятерку лидеров комедия «Холоп 3» со сборами в 38,9 миллиона рублей.

После громкого успеха «Одиссеи» Нолана предприниматель Илон Маск анонсировал создание полнометражного фильма по той же поэме Гомера, но с помощью нейросети.