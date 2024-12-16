Жителю Перми, который занимался перепродажей контрафактного алкоголя, вынесли приговор

В Перми суд вынес приговор местному жителю, который перепродавал контрафактный алкоголь. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
У мужчины изъяли из оборота 12 000 бутылок с немаркированным алкоголем и еще около 1,5 тысячи бутылок с поддельными этикетками. Следствие выяснило, что в 2022 году пермяк продал два ящика с поддельным спиртным своему знакомому.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к условному наказанию на три года. Сообщается, что ранее он уже имел судимость.
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