Один из организаторов убийства посла Карлова сбежал в Канаду

Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре скрывается в Канаде под другим именем и не регистрируется в местных органах безопасности. Его разыскивают турецкие власти, сообщил телеканал CNN Türk .

«Член запрещенной в Турции организации FETÖ Джемаль Караата после бегства в Канаду сменил имя и продолжает там жить», — указали журналисты.

По информации телеканала, Караата известен под именем Салих Ада. Он находится в международном розыске по красному уведомлению. Сменив личные данные, Караата смог переехать в Канаду и избежать внимания местных властей.

Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали силовики. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России.

Ранее газета Hürriyet написала, что против Турции начали вести политическую игру, цель которой — столкнуть страну с Россией. Автор материала напомнил про убийство Карлова в центре Анкары в декабре 2016 года и сбитие российского самолета в Сирии в ноябре 2015 года.