Один человек пострадал при взрыве в Кельне

В результате взрыва в Кельне один человек получил травмы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мужчина 53 лет получил легкие ранения в результате взрыва у входа в здание на улице Гогенцоллернринг», — рассказали в кельнской полиции.
Из-за взрыва сильные повреждения получили двери и окна постройки. Полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению. После ЧП он сбежал в сторону станции Фризенплац. На подозреваемом была бело-синяя куртка, темные брюки и кроссовки.
Взрыв прогремел в немецком городе утром 16 сентября. Правоохранители оцепили территорию и организовали крупную операцию для выяснения обстоятельств случившегося. Полицейские попросили туристов и местных жителей отказаться от посещения района, где идет расследование.
Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске
Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах
Благотворительная выставка по сбору средств для бойцов СВО прошла в Мытищах
ЗАГС в Ступине пригласил супругов отметить юбилей семейной жизни
Сотрудников МФЦ в Мытищах наградили в честь профессионального праздника
Концерт ко Дню города прошел в микрорайоне имени Шитикова в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте