Один человек пострадал при взрыве в Кельне

Полиция ФРГ: один человек получил легкие ранения при взрыве в Кельне

В результате взрыва в Кельне один человек получил травмы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мужчина 53 лет получил легкие ранения в результате взрыва у входа в здание на улице Гогенцоллернринг», — рассказали в кельнской полиции.

Из-за взрыва сильные повреждения получили двери и окна постройки. Полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к преступлению. После ЧП он сбежал в сторону станции Фризенплац. На подозреваемом была бело-синяя куртка, темные брюки и кроссовки.

Взрыв прогремел в немецком городе утром 16 сентября. Правоохранители оцепили территорию и организовали крупную операцию для выяснения обстоятельств случившегося. Полицейские попросили туристов и местных жителей отказаться от посещения района, где идет расследование.