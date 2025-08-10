Мощное землетрясение разрушило более 20 домов в западной части Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в западной части Турции. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции AFAD .

«Подземные толчки зафиксированы в районе Сындыргы провинции Балыкесир», — уточнили в ведомстве.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 11 километров.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что специалисты начали оценку возможных разрушений. На данный момент о пострадавших или повреждениях официальных сведений не поступало.

По предварительным данным, эпицентр стихии располагался в 400 километрах от Стамбула. В городе толчки ощущались в течение 20-30 секунд около восьми часов вечера по местному времени, многие жители в панике выбежали из домов на улицы.

Более 20 жилых домов сильно пострадали.

Ранее стало известно, что землетрясение на Камчатке спровоцировало движение земной поверхности, из-за которого Владивосток сместился сначала на пять сантиметров к югу, а затем на столько же — к северу.