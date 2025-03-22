Один человек погиб, несколько пострадали при стрельбе в Лас-Крусесе

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Лас-Крусес, расположенном в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщило местное отделение телеканала CBS.
«Сообщается о по меньшей мере одном погибшем и нескольких получивших огнестрельные ранения в парке Янг в Лас-Крусесе», — сказали в полиции.
Пострадавших доставили в местные больницы. Об их состоянии пока ничего не известно.
В начале января при стрельбе в клубе «Амазура» в Нью-Йорке ранения получили 11 человек. На место происшествия прибыли 10 машин скорой помощи и дополнительные экипажи полиции.
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