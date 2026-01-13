Один человек погиб и 35 пострадали во время цунами в Аргентине

Цунами накрыло аргентинский курортный город Санта-Клара-дель-Мар, один человек погиб, 35 пострадали. Об этом сообщил местный телеканал TN .

«На берегу было много людей, и вдруг море на несколько минут отступило, а затем нахлынула огромная волна и смыла все», — рассказала журналистка канала.

Погибшего — 29-летнего мужчину — волна ударила о скалы. У одного из пострадавших диагностировали сердечный приступ. По оценкам очевидца, высота волны достигала трех метров, хотя метеорологи утверждают, что море поднималось всего на 90 сантиметров.

В декабре землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов острова Хонсю, японские власти объявили угрозу цунами. По предположению специалистов, волна могла достичь трех метров в высоту.