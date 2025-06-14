Очевидец отметил отсутствие очередей на границе Ирана и Армении
Обстановка на границе Ирана и Армении на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке остается спокойной, очередей нет. Об этом 360.ru рассказала очевидица.
«Только что пересекла границу Ирана и Армении. Очередей нет вообще, перешла в касание», — подчеркнула она.
Такси от Урмие до границы обошлось собеседнице 360.ru в 2,5 миллиона туманов (примерно две тысячи рублей). Машину останавливали и досматривали около границы два раза.
«Все вежливо и адекватно. Всем желаю мира и безопасности!» — добавила путешественница.
Ранее Иран продлил закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Ограничения ввели на фоне эскалации конфликта Исламской Республики с Израилем.
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