Очевидец отметил отсутствие очередей на границе Ирана и Армении

Обстановка на границе Ирана и Армении на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке остается спокойной, очередей нет. Об этом 360.ru рассказала очевидица.

«Только что пересекла границу Ирана и Армении. Очередей нет вообще, перешла в касание», — подчеркнула она.

Такси от Урмие до границы обошлось собеседнице 360.ru в 2,5 миллиона туманов (примерно две тысячи рублей). Машину останавливали и досматривали около границы два раза.

«Все вежливо и адекватно. Всем желаю мира и безопасности!» — добавила путешественница.

Ранее Иран продлил закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Ограничения ввели на фоне эскалации конфликта Исламской Республики с Израилем.