На Ближнем Востоке продлили закрытие неба

Авиавласти Ирана продлили закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов до 15 июня в связи с обострением конфликта с Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Организации гражданской авиации страны.

На фоне нестабильной ситуации в регионе небо останется закрытым до 02:00 (01:30 по московскому времени) 15 июня.

О закрытии воздушного пространства Иран объявил 13 июня, после атаки со стороны ЦАХАЛ. Аналогичные меры безопасности ввел и Израиль. Несмотря на это, в небе над Ираном 14 июня засекли гражданский самолет. По данным RT, это был лайнер иранской Mahan Air, который направлялся из Бангкока в Тегеран.

Российским авиакомпаниям в связи с закрытием неба пришлось перестроить часть маршрутов — теперь рейсы в другие страны Ближнего Востока летят в обход закрытого воздушного пространства.