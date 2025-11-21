Европейские страны могут устроить военную провокацию, чтобы втянуть США в войну с Россией. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала .

Он предупредил, что следует быть осмотрительными в отношении событий в Европе.

«Ведь нужно понять, действительно ли ЕС намерен начать войну с Россией или готовит что-то вроде Перл-Харбора, когда произойдет какая-то провокация, например, они собьют российский самолет Балтии или подвергнется нападению российский корабль, или что-то в этом роде», — сказал Крук.

Он пояснил, что европейцы вряд ли сами атакуют или начнут войну, но попытаются втянуть США в конфликт с Россией. Сами страны ЕС сейчас слабы. У них нет ни денег, дефицит человеческих ресурсов и вооружений, чтобы воевать с русскими.

Ранее военный аналитик Андрей Мартьянов предрек армиям Запада разгром за две недели в случае вооруженного конфликта с Россией. Причина — деградация ВПК и некомпетентный военно-командный состав.