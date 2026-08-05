Очередное масштабное отключение электричества произошло в Грузии

Электричество пропало в Тбилиси и других городах страны. Об этом пишут местные СМИ и пользователи соцсетей.

Это не первый блэкаут в Грузии за последнее время. Об отключении электричества по всей стране сообщила 24 и 25 июля. Отдельные районы Тбилиси остались без воды, так как из-за отсутствия электричества перестали работать насосы. Выключены светофоры, без электроснабжения остались магазины. Домашний и мобильный интернет во время блэкаута работал с перебоями, уличное освещение функционировало в аварийном режиме.

Энергетические компании не стали делать заявления по поводу масштабных отключений.