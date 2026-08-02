Очереди скопились на КПП в Нарве из желающих попасть в Россию

Усиленный контроль на КПП в Нарве создал очереди из желающих попасть в Россию

Переход эстонских таможенников на усиленный контроль за желающими попасть в Россию привел к огромным очередям на контрольно-пропускном пункте в Нарве. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

На российской стороне никаких очередей нет, и многосторонний автомобильный пункт пропуска в Ивангороде справляется даже в случае одновременного прибытия нескольких пассажирских автобусов с туристами.

«В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП „Нарва-1“ образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из нее», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что только за 1 августа из Эстонии в Россию проследовали 680 человек, в обратном направлении — 1190 граждан.

Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов отмечал, что КПП Нарвы не справляется с количеством желающих попасть в Россию. Эстонские таможенники на все претензии путешественников отвечают, что им нужно отказаться от поездок.