Донер-кебаб стал причиной разлада между Германией и Турцией

Отношения Германии и Турции стали хуже из-за разных стандартов приготовления донер-кебаба. Об этом сообщила газета Telegraph .

Журналисты отметили, что Турция в апреле подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе. Это обеспечит ему такую же юридическую защиту, как, например, неаполитанской пицце из Италии или шампанскому из Франции.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для донера может поставить крест на будущем фастфуда в Германии», — написали авторы материала.

Если в ЕС примут сторону Турции, то немецкие донеры обязуются начать готовить в соответствии с турецкими стандартами, либо полностью сменить название.

Турецкая сторона считает, что оригинальный донер готовят только из замаринованном в зелени и йогурте мясе говядины из коровы, баранины или мяса курицы не старше 18 месяцев.

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