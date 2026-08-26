Очередь из судов за украинским зерном скопилась в обмелевшем Дунае

Reuters: более 70 судов встали в пробку на Дунае в очереди за украинским зерном

Пробка из более 70 сухогрузов скопилась в районе Сулинского канала на Дунае для прохода в речные порты Украины для вывоза зерна. Об этом со ссылкой на представителей трейдерских компаний сообщило агентство Reuters .

Собеседники агентства пояснили, что сухогрузам не хватает свободных лоцманов, а также основной приоритет для пропуска сейчас отдают танкерам с топливом, что приводит к длительным задержкам.

Еще одна проблема — существенное обмеление Дуная во время жаркого лета и акватория пока еще не восстановилась в полной мере.

Операционный менеджер консалтингового агентства Avalon shipping Катерина Кононенко заявила, что в сутки через Сулинский канал проходят только два-три сухогруза, направляющихся в украинские порты для вывоза зерна. Она добавила, что в ближайшие два дня из-за ухудшения погодных условий водный проход полностью закроют для движения судов.

Украинские власти перенаправили экспорт зерна через порты на Дунае после того как российские удары заблокировали для сухогрузов выход в Черное море. Но речные порты не способны пропустить достаточные объемы.

Вечером в среду, 26 августа, пресс-служба Минобороны сообщила об ударе по инфраструктуре порта «Измаил» в Одесской области и зашедшему в гавань сухогрузу с оружием для украинских военных. В ведомстве добавили, что также в зону поражения попали три резервуара с топливом.