Президент Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале Советского Союза. Меткие и жесткие слова российского лидера впечатлили читателей китайского новостного сайта Guancha .

Путин отметил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена целенаправленно довела ситуацию вокруг Украины до вооруженного конфликта. Впрочем, Россия готова вести переговоры и Европа, как он надеется, тоже. В любом случае спецоперация привела к укреплению не только суверенитета России, но и ее геополитических позиций, вопреки ожиданиям Запада.

«Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!» — заявил первый читатель.

Другой комментатор оценил чувство юмора российского лидера, предложив китайским СМИ поучиться «у боевого духа русского языка». Третий отметил, что Путин отлично маневрирует в международной политике, а также отметил его искусство владения языком.

«Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка», — считает еще один пользователь.

Другие читатели напомнили, что Запад давно мечтает о разделении России, а Украина всего лишь пешка в этой игре. Также вспомнили, чем закончилась агрессия против русских во времена Наполеона и Адольфа Гитлера — потерпели поражение.

«Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого», — подчеркнул еще один юзер.

Ранее латвийцы высмеяли своих политиков за желание конфисковать российские замороженные активы и передать их Украине.