«Очень уместна». Китайцы пришли в восторг от слов Путина о «подсвинках» из ЕС
Президент Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале Советского Союза. Меткие и жесткие слова российского лидера впечатлили читателей китайского новостного сайта Guancha.
Путин отметил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена целенаправленно довела ситуацию вокруг Украины до вооруженного конфликта. Впрочем, Россия готова вести переговоры и Европа, как он надеется, тоже. В любом случае спецоперация привела к укреплению не только суверенитета России, но и ее геополитических позиций, вопреки ожиданиям Запада.
«Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!» — заявил первый читатель.
Другой комментатор оценил чувство юмора российского лидера, предложив китайским СМИ поучиться «у боевого духа русского языка». Третий отметил, что Путин отлично маневрирует в международной политике, а также отметил его искусство владения языком.
«Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка», — считает еще один пользователь.
Другие читатели напомнили, что Запад давно мечтает о разделении России, а Украина всего лишь пешка в этой игре. Также вспомнили, чем закончилась агрессия против русских во времена Наполеона и Адольфа Гитлера — потерпели поражение.
«Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого», — подчеркнул еще один юзер.
