«Очень редкое явление». Американка вызвала службу отлова из-за звуков на чердаке

Американка обнаружила логово дикой рыси на крыше своего дома. Специалисты по отлову животных и борьбе с вредителями вытеснили самку в естественную среду обитания, сообщил People .

Жительница Скоттсдейла в штате Аризона несколько дней подряд слышала шаги и рычание над головой. Она побоялась сама подниматься на чердак и обратилась в компанию Critter Evictors.

Специалисты по отлову обнаружили логово дикой рыси с котятами. Это редкая для Аризоны ситуация, поэтому они решили действовать осторожно.

«Обнаружить самку, выращивающую котят на чердаке, — очень редкое явление. Это, безусловно, один из самых необычных вызовов, на которые нам приходилось реагировать», — рассказал владелец компании Вернер Свенсон.

Сотрудники Critter Evictors ежедневно поднимались на чердак, создавая шум и оставляя свои запахи. Их план сработал, рысь сама унесла котят из дома в более спокойное место.

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