«Очень опасно». Зеленский оценил возможность прекращения огня
Зеленский: прекращение огня опасно для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переговоров с Россией. В интервью изданию «Орда» политик назвал перспективу прекращения огня «опасной» для Украины.
«Прекращение огня сегодня… Для нас это очень опасно, очень», — заявил Зеленский.
Президент Украины предположил, что Россия использует переговоры для усиления своих позиций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны основываться на здравом смысле. По его словам, Россия готова вернуться к переговорам на базе стамбульских соглашения и реалий, сложившихся на земле. Президент добавил, что российские власти волнует вопрос, с кем на Украине можно вести переговоры после того, как Зеленский утратил легитимность.