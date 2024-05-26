«Очень опасно». Зеленский оценил возможность прекращения огня

Зеленский: прекращение огня опасно для Украины

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переговоров с Россией. В интервью изданию «Орда» политик назвал перспективу прекращения огня «опасной» для Украины.

«Прекращение огня сегодня… Для нас это очень опасно, очень», — заявил Зеленский.

Президент Украины предположил, что Россия использует переговоры для усиления своих позиций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны основываться на здравом смысле. По его словам, Россия готова вернуться к переговорам на базе  стамбульских соглашения и реалий, сложившихся на земле. Президент добавил, что российские власти волнует вопрос, с кем на Украине можно вести переговоры после того, как Зеленский утратил легитимность.

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