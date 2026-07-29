«Очень хорошо». Трамп оценил встречи с Зеленским и Нетаньяху в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что встречи с украинским и израильскими лидерами Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху прошли очень хорошо. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Большая честь для меня — встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!» – сообщил американский лидер.

При этом опубликовал две фотографии с главой киевского режима – цветную и черно-белую. И если на первом снимке лидеры улыбались на камеру, то на втором только Зеленский. Трамп же грустно смотрел в пол, придерживая украинского лидера за плечо

Позже глава Белого дома назвал хорошей встречу с Нетаньяху, отметив, что они обсудили многие важные темы. При этом снова никаких подробностей не сообщил.

Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме продлилась почти час.