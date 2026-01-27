«Очень хорошие события». Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине

Трамп заявил об очень хороших событиях, говоря о переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп намекнул на некий прогресс в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Происходят очень хорошие события», — сказал он журналистам, не ответив на уточняющие вопросы о сути изменений и достигнутых договоренностях.

Трамп пообщался с прессой на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Де-Мойн. Он дал понять, что в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах удалось добиться серьезного продвижения, способного заметно повлиять на развитие ситуации вокруг украинского кризиса. По словам американского лидера, нынешняя динамика в отношениях между Москвой и Киевом вселяет серьезный оптимизм.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что прошедшую встречу считают исторической и особо отметили ее значение для дальнейших дипломатических усилий по урегулированию конфликта.