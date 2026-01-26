Белый дом назвал историческими переговоры по Украине в Абу‑Даби

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала переговоры по Украине, прошедшие в Абу‑Даби, историческими. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Левитт напомнила, что в выходные в столице ОАЭ прошли трехсторонние переговоры по вопросам безопасности.

«Состоялась многосторонняя встреча, которая имела историческое значение, поскольку команде президента [США Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — сказала она.

Пресс-секретарь также отметила, что Трамп по-прежнему лично участвует в этом процессе и получает информацию о ходе диалога от своих советников.

Ранее на Западе высказали предположение, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу в Абу-Даби, чтобы не ссориться с американским лидером.