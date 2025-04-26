Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

Обвинявшую британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу Вирджинию Джуффре обнаружили мертвой в ее доме в Австралии. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на семью женщины.

«Сообщаем с тяжелым сердцем, что прошлой ночью Вирджиния скончалась на своей ферме в Западной Австралии», — заявили ее родственники.

По данным источника, женщина в возрасте 41 года умерла в графстве Гингин, где проживала несколько лет.

Джуффре обвиняла в сексуальном насилии принца Эндрю и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Также правозащитница предоставляла информацию правоохранительным органам, которую использовали в расследовании против подруги Эпштейна Гилейн Максвелл.

На фоне вызванного обвинениями скандала и судебного процесса принца Эндрю лишили королевских патронажей и почетных воинских званий.

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