Пропавшую 15-летнюю украинку нашли мертвой в Польше

Полиция в Польше нашла тело 15-летней украинки, которая пропала в январе по пути в школу. Друг ее семьи сообщил об этом сайту Vitrina.pl .

«Поиски завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла все это время. В прошлую пятницу семья официально получила подтверждение», — сказал он.

Третьи лица, по предварительной версии, не причастны к смерти девочки. Родственники похоронят ее на Украине.

Украинка пропала 10 января в Варшаве по пути в школу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она пришла на остановку в квартале Тархомин. Полиция нашла куртку девочки с ключами и документами в реке.

Ранее в Германии семейная пара убила мать и дочь с Украины, чтобы похитить новорожденного ребенка. Супруги признались, что специально выбрали для расправы беженок.