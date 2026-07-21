Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в подрыве газопроводов «Северный поток» признался, что в период совершения теракта работал на СБУ. Об этом написал телеканал N-tv .

По информации канала, Кузнецов сделал это заявление в телефонном разговоре с женой, который прослушивали службы, когда он находился под стражей в Италии. Эти данные находятся в обвинительном заключении Генпрокуратуры ФРГ, в документе еть ряд указаний на причастность госструктур Украины к теракту на «Северных потоках».

Кузнецов также жаловался, что чувствует себя «брошенным» своей страной. В беседах он выражал желание поговорить со своим командиром Романом. Предположительно, речь идет о Романе Червинском, имеющем отношение к украинским спецслужбам.

Суд Германии вынес решение об аресте Кузнецова в ноябре 2025 года. Подозреваемого задержали 21 августа 2025 года в Римини.