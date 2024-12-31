Обвиняемые в терактах 11 сентября избегут смертной казни из-за сделки со следствием

Решение военного суда по отклонению апелляции министра обороны США Ллойда Остина вернуло силу сделкам, которые три обвиняемых в теракте 11 сентября 2001 года заключили со следствием и теперь они смогут потребовать замены смертной казни на пожизненное заключение. Об этом сообщила газета The New York Times .

Авторы пояснили, что речь идет об организаторе теракта Халиде Шейхе Мохаммаде и его сообщниках Валиде бин Атташе и Мустафе аль-Хавсави. Они согласились признать свою вину еще во время заключения в тюрьме Гуантанамо. Но Остин отменил это решение.

По мнению адвокатов, глава оборонного ведомства превысил свои полномочия и допустил незаконное вмешательство в дело. Они обратились в суд, который в ноябре вынес решение, что распоряжение Остина поступило после заключения сделки, а значит не имело под собой никаких оснований.

Окончательно вопрос решится на судебных слушаниях на следующей неделе. Если боевики объявят о признании вины, то они окончательно избавятся от риска смертной казни.

В сентябре 2023 года ведущие страницу Секретной службу США в социальной сети X (бывший Twitter) сотрудники по ошибке включили 19 смертников из «Аль-Каиды»* в число жертв теракта 11 сентября. Представители ведомства признали свою ошибку и выпустили исправленную версию поста, в которой извинились перед родными и близкими погибших в теракте.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая группировка.