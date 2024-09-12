Угнавших самолеты боевиков ошибочно включили в число жертв теракта 11 сентября

Плохие знания математики подвели Секретную службу США. В сообщение в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года она включили 19 террористов-смертников группировки «Аль-Каида»*, угнавших самолеты, некоторые из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Такой пост появился на странице ведомства в социальной сети X .

Осознав ошибку, сотрудники ведомства удалили запись и выпустили исправленную версию, в которой признали, что неверно подсчитали количество погибших.

В первоначальном посте указали, что висящий в штаб-квартире Секретной службы флаг стал символом свободы и жертвенности и чтит 2996 погибших в ходе самого крупного теракта в истории страны. В новой версии записи число жертв изменили на 2977.

«Мы ошибочно включили общее число погибших в результате атак 11 сентября, включая угонщиков. Мы намеревались только почтить память жертв того трагического дня и приносим извинения за ошибку», — указали в отредактированной версии публикации.

Боевики «Аль-Каиды»* в сентябре 2001 года угнали четыре пассажирских самолета, два из которых врезались в Нью-Йоркские небоскребы, что привело к их обрушению. Еще один борт упал на западное крыло здания Пентагона. Четвертый самолет летел к Белому дому. В ходе расследования выяснилось, что пассажиры вернули контроль над самолетом, но террористы направили воздушное судно к земле. В результате лайнер упал в штате Пенсильвания.

Освещавший теракт 11 сентября в прямом эфире Первого канала корреспондент Владимир Сухой в беседе с 360.ru рассказал, что из редакции ему позвонили рано утром и потребовали срочно отправится из Вашингтона в Нью-Йорк. По его словам, в тот день не работала связь, а дороги перекрыли правоохранители. Когда он прибыл на место разрушенных небоскребов, то увидел туман из строительного мусора. Он добавил, что до сих пор помнит, как в одном из зданий нашел сидевший в кресле труп.*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая группировка