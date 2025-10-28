Обстановку в квартире в Измире во время землетрясения сняли на видео

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. В квартирах раскачивались люстры, дрожали стекла. Опасаясь афтершоков, люди выбегали на улицы. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое во время толчков.

«Мы живем в Измире. Землетрясение было очень ощутимым, люстры качались, двери и окна скрипели. Многие испугались и прямо в пижамах с детьми вышли на улицу», — рассказала 360.ru местная жительница Катя.

Она добавила, что сейчас все спокойно, город живет своей жизнью.

Некоторые пустующие и поврежденные здания рухнули под натиском подземных толчков. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что власти заявили, что спасатели оценивают ущерб и потенциальные риски.

Эпицентр землетрясения располагался вблизи Мраморного моря, в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине около шести километров.

Ранее житель Бурсы Бекир рассказал 360.ru, что люди были в панике. Многие не брали с собой вещи и выбегали под дождь, потому что толчки длились более 10 секунд.