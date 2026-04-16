Обстановку на границах России и Белоруссии сочли напряженной

Обстановку на западных границах России и Белоруссии в настоящее время можно охарактеризовать как напряженную. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, в Польше и странах Балтии идет усиленное военное строительство, милитаризация экономики, развивается мобилизационный потенциал.

«И страны Балтии, и Польша вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. На восточных границах создают новые фортификационные сооружения. Должен напомнить, что так события развивались накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу совершили как раз с Запада», — заявил Нарышкин.

Ранее стало известно, что Эстония начала новый этап сооружения укреплений на границе с Россией. Противотанковые рвы протяженностью 20 километров копают в том числе на частных землях.