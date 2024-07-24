«Общий почерк». Покушение на основателя правящей партии Грузии связали с атакой на Трампа

Премьер Грузии Кобахидзе связал покушение на Иванишвили со стрельбой в Трампа

Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили организовали те же силы, что пытались убить экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом на брифинге заявил глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС .

«Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — отметил грузинский премьер.

По его словам, подготовка теракта в Грузии вызвала озабоченность. Тот факт, что спецслужбы ведут расследование покушения на Иванишвили, говорит о наличии опасностей в Грузии.

Накануне Служба госбезопасности республики опросила грузинских наемников, которые участвовали в боях на стороне ВСУ, о подготовке теракта против основателя правящей партии. Сейчас специалисты проводят активные следственные мероприятия, сообщили «Известия».