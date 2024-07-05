«Обществу отвратительна его личность». Во Франции назвали причину исчезновения Макрона

Politico: партия Макрона вынудила его исчезнуть с поля зрения для публики

Французский президент Эммануэль Макрон стал гораздо реже появляться на публике. Причина — в беспокойстве со стороны его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов. Об этом член партии рассказал в интервью Politico на условиях анонимности.

По его словам, Макрону буквально сказали прекратить принимать участие в предвыборной кампании. И ему пришлось послушаться.

«Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность», — подчеркнул член партии.

По данным авторов материала, Макрон не появлялся на публике за пределами международных мероприятий почти две недели. Его фигура не попала в буклеты предвыборной кампании партии «Возрождение».

В первом туре парламентских выборов во Франции коалиция Макрона заняла третье место, набрав 20,04%. Первой стала партия «Национальное объединение». Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что после поражения коалиции Макрона присылает ему сочувственные СМС.