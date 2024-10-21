Общественник Тулянцев назвал выборы в Молдавии итогом тотального беспредела

Майе Санду, действующему президенту Молдавии, будет трудно победить во втором туре президентских выборов, так как ей неоткуда брать электорат. Таким мнением с НСН поделился глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Он отметил, что предварительные итоги первого тура не указывают на явное предпочтение большинства в пользу Санду.

Тулянцев также подчеркнул, что на левом фланге было много кандидатов, которые идеологически схожи, и избиратели отдали голоса своим фаворитам. На правом — только Санду, что позволило ей опередить одного из основных кандидатов на 15%.

Во втором туре останется лишь два кандидата, и Санду не сможет рассчитывать на дополнительные голоса, в то время как с левого фланга электоральные ресурсы по-прежнему наличествуют, отметил эксперт.