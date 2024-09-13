Более 230 человек погибли в результате наводнения во Вьетнаме

Во Вьетнаме в результате наводнения на севере страны погибли более 230 человек, еще 103 человека числятся пропавшими без вести. Об этом написало агентство VNA.

Как уточнил сайт телеканала «Звезда», 823 человека получили травмы различной степени тяжести. Более 204 домов и зданий остались затопленными или разрушенными, пострадали 263 тысячи гектаров сельскохозяйственных площадей.

Специалисты назвали наводнение одним из самых разрушительных в истории страны.

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