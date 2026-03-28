Обрушившиеся на Азербайджан ливни обновили вековой рекорд по осадкам

Продолжающиеся вторые сутки интенсивные дожди в Баку и на Апшеронском полуострове установили новый рекорд по количеству осадков за последние 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что последний вековой рекорд по количеству выпавших осадков зафиксировали 21 марта 1988 года, когда за сутки выпало 156% месячной нормы.

Пришедший в столицу республики в минувшую пятницу, 27 марта, циклон принес интенсивные дожди, и суточный уровень выпавших осадков уже составил 120 миллиметров, или 508% от месячной нормы.

В ведомстве предупредили, что из-за непогоды в отдельных частях Апшеронского полуострова не исключены подтопления. Синоптики добавили, что дожди прекратятся только днем в ближайшее воскресенье, 29 марта.

Обильные дожди привели к выходу из берегов рек Дагестана. Глава региона Сергей Меликов объявил о введении режима повышенной готовности на всей территории республики.