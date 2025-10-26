NI: сделка Киева с Saab по системам ПВО не изменит ситуацию на фронте

Соглашение Киева с компанией Saab по совместному производству систем противовоздушной обороны не изменит ситуацию на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский лишь имитирует бурную деятельность для западных спонсоров, сообщило издание The National Interest.

Как отметили журналисты, инициативы Киева по импортозамещению «Строим на Украине» будет недостаточно, чтобы переломить ход конфликта. Ранее Украина подписала множество соглашений с оборонными компаниями о совместном производстве оружия на ее территории.

Только ни одно из этих предприятий не довели до конца. Планы турецкого производителя дронов Baykar, планирующего построить завод недалеко от Киева, оказались показухой. Кроме того, они все будут находиться под угрозой уничтожения.

Еще один момент — нет реального графика по сделке с Saab, а также не указано, какое оружие компания планирует производить совместно с Украиной. Непонятно и то, кто будет работать на этих заводах.

«Вместо того, чтобы пытаться уловками удержать [президента США] Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием „конфликт на Украине“, Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с [президентом России] Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», — говорится в материале.

Ранее на Западе предупредили, что шведские самолеты Saab 340 будут крайне уязвимы для российских сил в зоне спецоперации.