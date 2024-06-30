Шведские самолеты Saab назвали уязвимыми для российских ракет

Российские силы смогут легко поразить переданные ВСУ шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 в зоне спецоперации. Об этом предупредило издание Military Watch Magazine.

«Поскольку С-400 развернуты [в зоне СВО], а МиГ-31 продолжают играть ключевую роль в боевых действиях России, Saab 340 будут крайне уязвимы», — отметили авторы материала.

По их мнению, шведским самолетам предстоит столкнуться с боеспособными военно-воздушными силами РФ и широким арсеналом средств «земля-воздух». Особенную опасность будут представлять ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, дальность полета которых достигает 400 километров, отметили журналисты.

В 2023 году Швеция также передавала Украине 10 танков Stridsvagn 122.