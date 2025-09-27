Стереотип о пьянстве русских намеренно создавался Западом ради построения образа врага. Об этом сообщило словацкое издание Slovo.

В публикации отметили, что на Западе всегда пили достаточно много. В качестве примера привели период, когда во Франции наблюдалась «хроническая лихорадка», связанная с распитием спиртного. Однако одним из самых стойких национальных стереотипов в мире остался образ пьяного русского человека с бутылкой в руке.

«Это архетип, который проник в мировую поп-культуру, политические карикатуры и обиход как синоним деструктивного алкоголизм. Но что если этот образ, глубоко укоренившийся в нашем коллективном сознании, ошибочен?» — задался вопросом автор материала.

Россия зарабатывала много денег с продажи водки другим государствам, что удивляло западных коллег, ведь у них такой практики не было. Кроме того, алкоголизм достаточно сильно процветал в Великобритании.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил бороться с алкоголизмом среди населения с помощью устранения причин, по которым люди начинают пить.