«Образ неудачника». Лавров заявил, что украинскому руководству уже подыскивают замену

Представители правительства Украины в отчаянии, им уже начали искать замену. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент с его словами опубликовал в Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

В беседе с журналистом дипломат ответил на вопрос о позиции западных государств в связи с событиями в приграничных регионах.

«Это говорит о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определенную его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену», — сказал Лавров.

Он отметил, что в немецкой и американской прессе можно заметить, как Зеленского поэтапно начинают «сливать» и «создавать образ такого неудачника».

Ранее Сергей Лавров заявил, что скандал вокруг причастности Украины к подрыву «Северных потоков» могли инсценировать. Он отметил, что украинская сторона не смогла бы подорвать газопроводы без американской помощи.