Снижение возраста мобилизации вызовет на Украине новую волну негатива среди населения. Президент Владимир Зеленский станет врагом многих матерей, которые потеряют своих сыновей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по полях ПМЭФ-2024 в интервью «Известиям» .

На вопрос, что ждет Зеленского после проведения мобилизации, представитель Кремля указал на перспективу, не связанную с должностью главы государства.

«Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива и он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. Ему будет очень сложно жить на этом свете», — отметил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента России, после проведения мобилизации Зеленского «будут убирать».

Владимир Путин предположил, что власти США заставят Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет, чтобы потом избавиться от Зеленского как от президента.