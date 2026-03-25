В Брюсселе пересмотрели планы по введению тотального эмбарго на российские нефтепоставки из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила итальянская газета L’AntiDiplomatico .

Журналисты объяснили, что события в районе Персидского залива «сорвали русофобские планы Европейской комиссии». В итоге обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт российской нефти», которое должно было пройти 15 апреля, отложили на неопределенный срок.

Помимо этого, на позицию Брюсселя серьезно повлияли разногласия между странами-участницами по вопросу нефтяных поставок. Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводу «Дружба».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что из-за введенных ограничений на российские энергоресурсы к концу этого года потери ЕС могут достигнуть трех триллионов евро. Он напомнил, что в сообществе цены на газ повысились примерно на 100%. Евросоюз уже успел лишиться 1,5 трилиона евро.