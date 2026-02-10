Обойти Орбана и умаслить Трампа. Какие 5 шагов планирует ЕС ради Украины

ЕС планирует пять шагов для вступления Украины в союз к 2027 году

Евросоюз планирует пять конкретных шагов для возможного вступления Украины в объединение к 2027 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Первым шагом станет подготовка Киева к вступлению через предоставление неформальных рекомендаций по необходимым юридическим реформам. Вторым — создание упрощенной модели членства как «мощного политического сигнала».

Третьим шагом в ЕС называют надежду на смену власти в Венгрии, поскольку премьер Виктор Орбан выступает против вступления Украины. Если же он сохранит пост, на четвертом этапе в Брюсселе рассчитывают на давление со стороны президента США Дональда Трампа, в чей мирный план включено членство Украины в ЕС.

В крайнем случае Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи № 7 договора ЕС, которая применяется за нарушение основополагающих ценностей блока.

Ранее в ЕС уже обсуждали беспрецедентный план частичного членства Украины до завершения всех необходимых реформ.