Обойти Орбана и умаслить Трампа. Какие 5 шагов планирует ЕС ради Украины
ЕС планирует пять шагов для вступления Украины в союз к 2027 году
Евросоюз планирует пять конкретных шагов для возможного вступления Украины в объединение к 2027 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
Первым шагом станет подготовка Киева к вступлению через предоставление неформальных рекомендаций по необходимым юридическим реформам. Вторым — создание упрощенной модели членства как «мощного политического сигнала».
Третьим шагом в ЕС называют надежду на смену власти в Венгрии, поскольку премьер Виктор Орбан выступает против вступления Украины. Если же он сохранит пост, на четвертом этапе в Брюсселе рассчитывают на давление со стороны президента США Дональда Трампа, в чей мирный план включено членство Украины в ЕС.
В крайнем случае Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса на основании статьи № 7 договора ЕС, которая применяется за нарушение основополагающих ценностей блока.
Ранее в ЕС уже обсуждали беспрецедентный план частичного членства Украины до завершения всех необходимых реформ.