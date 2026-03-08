Обобрали до нитки: Европа заплатила США миллиарды, но их оружие сожгут в войне с Ираном

Politico: война США с Ираном поставила под угрозу Европу и Азию

Союзники США в Европе и Азии выразили серьезную обеспокоенность тем, что из-за войны с Ираном они могут остаться без оружия, за которое уже заплатили миллиарды долларов. Как сообщило издание Politico , Пентагон расходует боеприпасы и ракеты-перехватчики с такой скоростью, что на выполнение экспортных заказов их просто не остается.

Европейские страны, которые и так истощили свои запасы, помогая Украине, теперь боятся остаться беззащитными перед возможной угрозой. Без дополнительных оружейных поставок рискует остаться и сам Киев.

Союзники в Азии, потрясенные высокой огневой мощью Америки, задаются вопросом, не может ли это подтолкнуть Китай и Северную Корею к действиям.

Источники Politico в европейских дипломатических кругах заявили, что администрация Трампа оказывает на них крайне высокое давление, требуя закупать американское оружие.

Только для того, чтобы израсходовать те же боеприпасы в собственной войне.

«Европейцы до сих пор живут в мире иллюзий, в котором США — это гигантский Walmart, где вы покупаете товары и получаете их немедленно, а это неправда», — объяснил Камиль Гранд, бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

В начале марта Дональд Трамп назвал недостаточными запасы ракет у США.