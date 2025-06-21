Макрон пообещал ускорить переговоры «евротройки» с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается ускорить переговоры с Ираном совместно с европейскими партнерами. Он заявил об этом в социальной сети X .

Французский лидер созвонился с иранским президентом Масудом Пезешкианом и рассказал, что он думает об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, завершить бои и избежать эскалации можно с помощью дипломатии.

«Чтобы достичь этого, мы ускорим переговоры, начатые Францией и ее европейскими партнерами с Ираном», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что нельзя допустить появления ядерного оружия у Ирана. Исламской республике придется предоставить гарантии мирного характера своих ядерных намерений, добавил глава Франции.

Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони одобрила идею свержения руководства Ирана. По ее мнению, такой ход событий станет лучшим сценарием для Ближнего Востока.