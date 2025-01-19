Обнародованы новые кадры прямой линии Путина с жителями Украины

Зарубин показал новые кадры прямой линии Путина с украинцами в 2004 году

Прямая линия президента России Владимира Путина с участием жителей Украины состоялась в 2004 году. Новые кадры трансляции опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин

В ходе прямой линии президента спросили, планируют ли российские власти создать или поддержать какую-либо политическую силу, которая могла бы максимально сблизить два братских народа.

«Были бы счастливы, если бы такие силы на Украине крепли, развивались и добивались своих целей», — ответил Путин.

Однако, по мнению главы государства, поддержка политических сил внутри Украины из-за рубежа, особенно со стороны России, несла бы риски и могла бы привести к обратному результату.

Путин ответил на украинском языке на вопрос о цели своего визита на территорию республики. Он пояснил, что примет участие в 60-летии освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Также украинцев интересовало, правда ли, что Путин приглашал на свой день рождения экс-президента Виктора Януковича. Российский лидер ответил, что Янукович был у него в гостях с интересными подарками.

Зарубин ранее уже делился архивным видео с прямой линии Путина с гражданами Украины.