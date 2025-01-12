Всплыло архивное видео прямой линии Путина с украинцами

Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась в 2004 году. Кадры он разместил в своем Telegram-канале .

В 2004 году, накануне 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков, российский лидер посетил Киев. Он принял участие в мероприятиях, проходивших в столице. В тот же день в киевской телевизионной студии состоялся прямой эфир. Его начало совпало с залпами салюта.

«Спасибо Вам огромное Владимир Владимирович за то, что вы приняли наше приглашение», — поблагодарили российского лидера украинские журналисты.