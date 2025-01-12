Всплыло архивное видео прямой линии Путина с украинцами

Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами Украины, которая состоялась в 2004 году. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.
В 2004 году, накануне 60-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков, российский лидер посетил Киев. Он принял участие в мероприятиях, проходивших в столице. В тот же день в киевской телевизионной студии состоялся прямой эфир. Его начало совпало с залпами салюта.
«Спасибо Вам огромное Владимир Владимирович за то, что вы приняли наше приглашение», — поблагодарили российского лидера украинские журналисты.
Прямая линия была проведена за несколько дней до начала выборов президента Украины, которые состоялись в октябре — декабре 2004 года.
Ранее Россия поприветствовала желание избранного президента США Трампа вести диалог с Путиным. На данный момент нет конкретных планов по встрече двух лидеров. Однако, как отметил официальный представитель Кремля, Владимир Путин всегда открыт к контактам с коллегами, включая Дональда Трампа.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что приветствует любой уровень диалога между США и Россией.
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