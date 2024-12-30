Обманувшую туристов поддельными бронями банду мошенников задержали в Турции

Операцию по поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber , участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).

Все объявления с фотографиями домов, которые якобы сдавали в аренду, участники группировки размещали в социальных сетях и всячески их продвигали. Число жертв обмана составило несколько сотен человек.

Участников группировки выдал роскошный образ жизни, которые они начали вести после получения денег. У задержанных изъяли шесть дорогих автомобилей и один мотоцикл, купленные на средства, полученные в результате обмана туристов.

В ходе операции полицейские задержали 20 подозреваемых, из которых 12 суд отправил под стражу.

В начале октября в Турции раскрыли мошенническую схему, когда самоназванные гиды предлагали приехавшим на отдых туристам провести экскурсию за половину цены. При этом иностранцев водили по обычным местам, выдавая их за главные достопримечательности.