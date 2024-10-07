В Турции вскрылось мошенничество с экскурсиями за полцены

Турецкие гиды продавали билеты на экскурсии за полцены и водили туристов по несуществующим достопримечательностям в Каппадокии. Администрация провинции Невшехир сообщила сайту kp.ru о расследовании аферы.

«Виновные обязательно понесут серьезное наказание», — сказал представитель властей.

Специалист по туристическому рынку Турции Саваш Даш подтвердил, что гиды продавали экскурсии по заниженной цене. Вместо национального парка Гереме и долины Ихлара они возили туристов в их окрестности, выдавая, например, склады за подземные города Каппадокии. По словам собеседника издания, по такой схеме работали даже компании с официальными лицензиями.

В России мошенники использовали другие способы обмана отдыхающих. Гендиректор сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру» Юрий Кузнецов сообщил, что мошенники продавали билеты и горящие туры по очень низкой цене.