Французские оппозиционеры раскритиковали президента Эммануэля Макрона за отдых на Лазурном Берегу, где он развлекался во время аномальной жары и лесных пожаров в стране. Об этом сообщила газета Le Monde .

Французские СМИ опубликовали фотографии с Макроном, катающимся на гидроцикле в Брегансоне. В это время в разных регионах республики продолжались лесные пожары и фиксировались случаи смерти из-за аномальной жары и засухи.

Оппозиция жестко отреагировала на развлечения Макрона. Лидер социалистов Оливье Фор заявил, что многие французы вообще не могут позволить себе отпуск, а сенатор-коммунист Пьер Узулиас заявил, что предпочел бы увидеть Макрона в пожарной машине.

Лидер партии «Экологисты» Марин Тонделье обвинила президента в том, что пока Франция переживает апокалиптическое лето, он балует себя рекламными материалами о своем отпуске. Всех оппозиционеров возмутило то, что пока Франция горит, президент охлаждается как может.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что французские чиновники и журналисты не уважают сограждан, обвиняя Москву в причастности к лесным пожарам. До этого в республике силовики задержали 420 человек, некоторые из которых умышленно организовали поджоги.