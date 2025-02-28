Миссия Евросоюза заключается не в укреплении дружбы между странами, а в обмане и подчинении европейцев. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил об этом в соцсети X .

Он прокомментировал пост премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Евросоюз якобы создан для поддержания мира, продвижения свободной торговли, уважения между народами и трансатлантической дружбы. Малинен ответил, что это не так.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил современный Евросоюз со старым общежитием, где Франция и Германия пренебрегли интересами соседей. Втягивание в конфликт на Украине, по его мнению, разрушило экономику и единство объединения.