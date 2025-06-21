Обломки сбитой иранской ракеты подпалили дом в Израиле

После ночной атаки в центре Израиля вспыхнул пожар. Обломки сбитой ракеты упали на крышу многоквартирного дома, сообщил The Times of Israel .

Иранская армия выпустила пять ракет, после чего в Израиле зазвенела сирена. Система ПВО поразила все цели, но обломки рухнули на крышу четырехэтажного дома в городской агломерации «Гуш Дан», включающей Тель-Авивский и Центральный округа, и спровоцировали пожар.

Экстренные службы выехали к месту ЧП. Информация о пострадавших или заблокированных огнем людям не поступала.

Военные зафиксировали две серии ракетных пусков с территории Ирана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Около трех часов ночи израильтянам разрешили покинуть укрытия.

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке приведет к катастрофе, сообщили «Известия». Он заявил, что под израильские удары могут попасть мирные ядерные объекты Ирана.