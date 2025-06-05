СК: в Саратовской области при жесткой посадке Ан-2 пострадал пилот

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области, воздушное судно получило механические повреждения, пострадал пилот. Об этом в Telegram-канале сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России.

По данным следствия, ЧП произошло вблизи села Новорепного Саратовской области днем 5 июня.

Самолет из-за жесткой посадки получил механические повреждения, пилота доставали в больницу. РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав уточнило, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую помощь.

Следователи в настоящее время осматривают место происшествия, они организовали комплекс проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале отметила, что самолет совершил жесткую посадку при выполнении авиационно-химических работ. На месте работает исполняющий обязанности ершовского транспортного прокурора.

Начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале добавил, что пилот допустил касание линии электропередачи, после чего Ан-2 упал на поле и загорелся.

Ранее Ан-12 аварийно сел в Хабаровском крае из-за отказа системы управления руля.