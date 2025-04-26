Облизал ступни и сел на 10 лет. Менеджер-футфетишист из Лондона пошел под суд

Менеджер отеля в Лондоне получил 10 лет за облизывание ступней постоялицы

Менеджер отеля в Лондоне домогался постоялиц. Одна из пострадавших проснулась среди ночи оттого, что он облизывал ей ступни. Мужчина получил 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба полиции Великобритании.

Расследование началось в январе 2024 года. Две женщины написали заявления об изнасиловании и сексуальном насилии в отеле на Уэст-Хит-Драйв в Барнете, где работал 45-летний Ахмед Фахми.

«Он использовал манипуляции, чтобы злоупотреблять своим положением работника отеля и сближаться со своими жертвами. Он продемонстрировал четкую схему», — заявил детектив Джеймс Гомм.

Мужчина подселял постоялиц, потерявших ключи, в другие номера, и среди ночи прокрадывался к ним. Одна женщина проснулась от того, что он облизал ей ноги, другую сотрудник изнасиловал. Во время разбирательства полицейские узнали о причастности Фахми к аналогичным преступлениям еще в двух отелях.

Суд присяжных признал его виновным по одному пункту обвинения в изнасиловании и трем пунктам в сексуальном насилии. Королевский суд Харроу приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы, внес в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, и запретил работать в сфере гостеприимства.

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